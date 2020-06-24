Власти Самарской области отменили режим самоизоляции

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24 июня 2020, 07:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: allsyzran.ru

Люди в масках. Фото: pixabay.com

В Самарской области официально отменен режим самоизоляции.

В постановлении областного правительства говориться, что снимается въездной контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропорту. С 26 июня откроют кафе и веранды ресторанов при строго соблюдение санитарного режима.

Есть несколько ограничений для прибывающих из-за рубежа и других регионов страны. Такие люди обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, а также проинформировать о своем прибытии по телефонам горячей линии. Самоизоляцию рекомендовано соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто входит в группу риска.

Кроме этого, в регионе по-прежнему не будут пока работать базы отдыха, которые откроются 2 июля. Обязательным остался также масочный режим в общественных местах и транспорте, также необходимо соблюдать социальную дистанцию.