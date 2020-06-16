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Власти Самарской области решили продлить режим самоизоляции в регионе до 23 июня

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Самарской области решили продлить режим самоизоляции в регионе до 23 июня
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: сайт правительства СО.

Согласно постановлению, до 21 июня 2020 года включительно в области будет ограничена работа торговых предприятий, за исключением компаний, у которых есть доставка.

До 25 июня 2020 года приостановлена работа ресторанов, кафе, буфетов, закусочных и других объектов общественного питания, опять же, за исключением предприятий, которые работают на вынос.

Деятельность ночных клубов, дискотек, аттракционов, кинотеатров, детских развлекательных центров, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых заведений с массовым пребыванием людей на территории области ограничена еще большим сроком – до 3 июля.

ДВа

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