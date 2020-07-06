В Минздраве Оренбургской области заявили об ухудшении эпидобстановки в регионе

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6 июля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nokstv.ru

Человек в защитной маске. Фото: Pixabay

По состоянию на 6 июля в Оренбургской области официально зарегистрировано 83 новых случая коронавирусной инфекции.

В региональном Минздраве сообщили, что в области, начиная с 20 июня, ухудшается эпидемиологическая обстановка. В настоящее время в стационарах находятся 682 человека с диагнозом COVID.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации не планируется ужесточать меры или вводить карантин, но необходимо понимать, что от поведения каждого человека зависит эта ситуация. Конечно, о закрытии бизнеса речь не идет, но на работе необходимо соблюдать все меры предосторожности, а вне работы - проводить время только с семьей», – заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова».

По ее словам, большой очаг находится в Орске – на местном рынке зарегистрировано больше 100 случаев коронавируса среди продавцов и покупателей.