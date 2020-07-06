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В Саудовской Аравии за минувшие сутки выявили 4207 зараженных COVID-19

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Саудовской Аравии за минувшие сутки выявили 4207 зараженных COVID-19
Вирус. Фото: pixabay.com

В Саудовской Аравии число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 213 тысяч. Об этом сообщает министерство здравоохранения королевства.

Известно, что за последние 24 часа выявили 4207 новых зараженных, скончались еще 52 жителя с COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии достигло 213 716, выздоровели почти 150 тысяч человек, скончались 1968. 

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом.  

Ранее сообщалось: в результате  крушения вертолета в Испании погибли два человека.    

ЕЧ

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