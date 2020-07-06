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В Аэрофлоте объяснили, почему в самолете практически нельзя заразиться COVID-19

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Аэрофлоте объяснили, почему в самолете практически нельзя заразиться COVID-19
фото: салон самолета, pixabay.com

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией на борту самолета очень мал. Так он прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора о шахматной рассадке пассажиров.

«В мире это общепризнано: самолёт является герметичной капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 – это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три–пять минут. Воздух берётся из компрессора из‑под двигателя, нагревается до 290 градусов. То есть формально на борту заболеть очень сложно. Это показывает и статистика обслуживающего персонала. Наши бортпроводники на борту практически не заболевали», - пояснил он.

Однако Савельев отметил, что в салоне авиалайнера все пассажиры обязаны находиться в перчатках и масках. По его словам, они готовы использовать шахматную рассадку на слабо загруженных рейсах, поскольку в других случаях это экономически нецелесообразно.

«… иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас … сейчас ввиду слабой загрузки, до 50%, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность», - добавил он.

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БА

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