Губернатор Свердловской области продлил ограничения до 13 июля
6 июля 2020, 15:37[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев продлил карантинные ограничения в Свердловской области еще на неделю – до 13 июля.
В своем Инстаграм глава региона сообщил, что продлеваются все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.
«Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд. Это пока максимум возможного, полностью отказаться от ограничений мы не можем — вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции», – написал губернатор.
Он также попросил жителей области «внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить здоровье», не забывать носить маски и воздержаться от «необязательных встреч в больших компаниях».
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