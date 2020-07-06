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Губернатор Свердловской области продлил ограничения до 13 июля

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Свердловской области продлил ограничения до 13 июля
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: сайт губернатора Свердловской области

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев продлил карантинные ограничения в Свердловской области еще на неделю – до 13 июля.

В своем Инстаграм глава региона сообщил, что продлеваются все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

«Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд. Это пока максимум возможного, полностью отказаться от ограничений мы не можем — вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции», – написал губернатор.

Он также попросил жителей области «внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить здоровье», не забывать носить маски и воздержаться от «необязательных встреч в больших компаниях».

ДВа

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