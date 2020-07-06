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В Санкт – Петербурге число выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов превысило 25,8 тысячи

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Санкт – Петербурге число выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов превысило 25,8 тысячи
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Санкт – Петербурге число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 25,8 тысячи. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

За минувшие сутки в Питере выявили 280 инфицированных COVID-19, выздоровели 180 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 25 816 пациентов с коронавирусной инфекцией, скончались 1389 человек, выздоровели 20 174.

Ранее сообщалось: в США за минувшие сутки выявили более 49 тысяч новых случаев заражения COVID-19. 

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