Переосмысление. Почему советская власть была для воткинцев хуже царской

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Город Воткинск в начале XX века сельским поселением при Воткинском железоделательном заводе, основанном графом Петром Шуваловым в 1759 году. Все события происходили вокруг завода, на котором работала большая часть жителей поселка. Вскоре после революции и установления на заводе новой власти начались массовые восстания заводчан.



Воткинское восстание вспыхивает 17 августа 1918 года. Сто дней, до середины ноября 1918 года, продолжалось вооруженное противостояние повстанцев с Красной Армией, которое охватило многие территории Прикамья. В ноябре красные смогли отбить повстанцев и вернуть советскую власть, но уже в апреле 1919 года Воткинск был занят (вновь освобожден) Сибирской армией белого адмирала Колчака. Тогда власть белых продержалась два месяца. До 1917 года население состояло из двадцати трех тысяч жителей. Когда 11 июня 1919 года в поселение зашла Красная Армия, однодневная перепись населения показала всего восемьсот сорок человек, и когда в августе на агитпароходе приехала Надежда Крупская, то на митинг удалось собрать не более семисот человек. Город был пустой, с заколоченными домами, бродячими собаками, тифозными бараками. Вместе с Колчаком ушла значительная часть молодых воткинцев. Ушли почти все. Даже многодетные семьи уходили. Хотя кто-то быстро вернулся, кто-то через год, а кто-то остался далеко от родных земель и даже перебрался за рубеж – осел в Китае, Японии, Австралии, США, но таких было мало.



Восстание, с 1918 года и до настоящего времени, - это очень закрытая и неудобная властям тема, потому что свои своих выгнали, свои своих расстреливали. После подавления восстания, только по официальным данным было расстреляно сто двадцать шесть человек, которые помогали повстанцам, но не смогли или не захотели уйти. В числе расстрелянных числится также священник, отец Николай (Чернышов), со своей малолетней дочерью.



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