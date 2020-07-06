Воткинская трагедия Гражданской войны

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 июля 2020, 01:44 [ «Аргументы Недели», Ирина Толмачева, Руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы недели» ]

Фото: Сергей Простнев, Ирина Толмачёва

Гражданская война в России, которая началась сразу после Октябрьской революции 1917 года, унесла много жизней соотечественников, принесла в семьи много горя и слез, перевернула человеческие судьбы. Родившись и повзрослев в СССР, я долгое время находилась под влиянием советской идеологии, когда «нашими» были «красные» -- Красная Армия из сторонников советской власти, а «врагами» были «белые» -- белогвардейское движение, направленное на свержение советской власти. Спустя много лет я по-другому смотрю на историческое прошлое. Между красными и белыми развернулось ожесточенное, длительное, кровавое противостояние. Порой они были членами одной семьи, что только усугубляло трагедии войны, отголоски которой слышны до сих пор.

Мой родной город Воткинск в Удмуртии, находящийся в железнодорожном тупике, удивительно, но тоже попал в этот крутой замес. Жители Воткинска заняли, как сейчас принято говорить, активную гражданскую позицию, и выступили против порядков советской власти, во-первых, поддержав народное восстание в 1918 году, и, во-вторых, армию адмирала Колчака в 1919 году. О мало известных подробностях событий того времени рассказал Сергей Простнев, председатель Воткинского отделения «Российского военно-исторического общества».

Здание Заводоуправления Воткинска

Что происходило в Воткинске в начале Гражданской войны?

Город Воткинск тогда был сельским поселением при Воткинском железоделательном заводе, основанном графом Петром Шуваловым в 1759 году. Все события происходили вокруг завода, на котором работала большая часть жителей поселка. Вскоре после революции и установления на заводе новой власти начались массовые восстания заводчан. Воткинское восстание вспыхивает 17 августа 1918 года. Сто дней, до середины ноября 1918 года, продолжалось вооруженное противостояние повстанцев с Красной Армией, которое охватило многие территории Прикамья. В ноябре красные смогли отбить повстанцев и вернуть советскую власть, но уже в апреле 1919 года Воткинск был занят (вновь освобожден) Сибирской армией белого адмирала Колчака. Тогда власть белых продержалась два месяца. До 1917 года население состояло из двадцати трех тысяч жителей. Когда 11 июня 1919 года в поселение зашла Красная Армия, однодневная перепись населения показала всего восемьсот сорок человек, и когда в августе на агитпараходе приехала Надежда Крупская, то на митинг удалось собрать не более семисот человек. Город был пустой, с заколоченными домами, бродячими собаками, тифозными бараками. Вместе с Колчаком ушла значительная часть молодых воткинцев. Ушли почти все. Даже многодетные семьи уходили. Хотя кто-то быстро вернулся, кто-то через год, а кто-то остался далеко от родных земель и даже перебрался за рубеж – осел в Китае, Японии, Австралии, США, но таких было мало.

Восстановленный Благовещенский собор в центре Воткинска

Почему в тихом и малонаселенном Воткинске произошло народное восстание?

Жили в Воткинске до революции очень хорошо, в просторных двухэтажных деревянных и каменных домах. Работники завода, отработав двадцать пять лет, могли выходить на пенсию и дальше не работать. При этом не надо забывать, что начинали работать еще подмастерьями с двенадцати лет. Завод выпускал различное высокотехнологичное оборудование – от артиллерийских лафетов и ядер, до пароходов и паровозов. С 1807 года, с устройством Воткинского горного округа, Воткинский завод получил статус горного города. Разрешалось строить собор, иметь заводской госпиталь. Вся власть принадлежала только начальнику завода.

Никифоров Степан

Истоки культурных традиций Воткинска в богатстве и разнообразии народного творчества русского населения Среднего Прикамья и других групп русских, из которых складывалось население нашего города – выходцев с Гороблагодатских заводов, из других уездов Вятской губернии, первых рекрутов из Пензенской губернии с 1817 года. На этой основе формировалась культурная среда воткинской интеллигенции начала и первой половины девятнадцатого века, когда для инженеров, офицеров горного корпуса и высших чиновников - любителей искусства, были созданы хор и оркестр из мастеровых завода. С годами росла образованность, общий культурный уровень воткинцев, расширялся круг интеллигенции, создавались учебные заведения. Общественные организации в дореволюционном Воткинске сыграли важную роль в формировании городской культуры. С одной стороны они позволяли провинциальным рабочим и крестьянам приобщиться к социально-культурной среде столиц, так как полностью копировали общественные организации Москвы, Петербурга и Казани. С другой стороны, в процессе деятельности, общественные организации, в том числе, музей и библиотеки, выработали собственные уникальные черты. Они позволили местному обывателю выйти на новый уровень коммуникаций, прорвать крепкие узы традиционного уклада жизни. В их деятельности прослеживалось преодоление сословной замкнутости и сближение сословий горного города в единую социальную группу. К 1917 году существовало пять общественных организаций. Было дворянское собрание. Женщины не работали, воспитывали по шесть-семь детей. У каждой семьи были маленькие мастерские. Приезжих почти не было. Все жили в достатке. Мастерство на заводе передавалось от отца к сыну.

Восстание, с 1918 года и до настоящего времени, - это очень закрытая и неудобная властям тема, потому что свои своих выгнали, свои своих расстреливали. После подавления восстания, только по официальным данным было расстреляно сто двадцать шесть человек, которые помогали повстанцам, но не смогли или не захотели уйти. В числе расстрелянных числится также священник, отец Николай (Чернышов), со своей малолетней дочерью.

Набережная Воткинска вблизи плотины

Чем не устраивала воткинцев новая власть?

При советской власти появились продотряды, которые силой забирали «излишки» продуктов у населения, по сути, легально грабили. После амнистии повысилась преступность. В 1918 году закончилась Первая мировая война и директор завода Пшеничников был вынужден оставить свой пост. Вместо него было создано Коллегиальное управление завода, состоящее из пяти человек - электриков, грузчиков и партийных комиссаров от советской власти. Ими было принято решение о закрытии снарядного цеха. Это означало, что из семи тысяч человек, которые работали на заводе, сократили тысячу. А куда идти? Работать негде. Новые управленцы заводом хотя и были утверждены новой властью, но были местными. Никто не понимал ситуацию. Кроме того, новая власть брала на себя функции исполнительной, законодательной и судебной власти. Избегая бесконфликтных ситуаций и возможностей, коммунисты действовали только насилием, что доказывает их изначальное планирование и использование мер чрезвычайного характера. Так, руководитель воткинских большевиков Баклушин, приговоренный в 1906 году к бессрочной каторге за убийство заводского мастера и амнистированный февральской революцией, летом 1918 года лично расстрелял во дворе Совдепа (музей-усадьба Чайковских) двух рабочих. Не нужна была такая власть. Кроме того, после расформирования старой Императорской армии, страна была буквально наводнена стрелковым оружием различных систем.

Трубы Воткинского завода

Сколько человек из Воткинска закрепилось за рубежом после Гражданской войны?

Перед Томском армии Колчака насчитывали около трехсот тысяч бойцов, а Байкал перешли только тридцать тысяч. После Великого Сибирского Ледяного похода около двух тысяч человек перешли Байкал в составе Воткинской дивизии. Это только армия. Это не беженцы. Дальше они продолжили борьбу на Дальнем Востоке с генералом Молчановым и в ноябре 1922 года окончательно эмигрировали в Маньчжурию, в Харбин. Там из бывших заводчан-повстанцев было создано четыре общественных организации. Среди них «Воткинско-ижевское объединение военных». Название объединения подчеркивает большую численность воткинцев. Порядка девятисот человек состояло в этих общественных организациях. Когда в 1945 году Красная армия входила в Маньчжурию, все белые эмигранты знали, что рано или поздно им придет конец. Но еще до этого командиры, в числе которых генерал Молчанов, эмигрировали в Америку, где в 1961 году ими было организовано «Объединение ижевцев и воткинцев в Сан-Франциско». Известно, что в конце шестидесятых годов двадцатого века объединение состояло из ста человек, включая членов их семей. По словам Валерия Окулова, старосты церкви в городе Беркли, построенной на деньги бывших повстанцев, Объединение существует формально, но, так или иначе, каждый год в середине августа причастные обязательно проводят литургию по всем ижевцам и воткинцам, восставшим против коммунистической власти, погибшим и скончавшимся в изгнании.

Фото: Сергей Простнев, Ирина Толмачёва



