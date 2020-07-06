В Хабаровском крае синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков
6 июля 2020, 11:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Синоптики предупреждают о сильных ливнях с грозами в Хабаровском крае. Дожди идут также в Еврейской автономной области и в Приамурье.
Известно, что в минувшие выходные сильные дожди с грозами прошли в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, выпало 18-20 мм при месячной норме от 90 до 144 мм для этих городов. Из-за непогоды повалило деревья, некоторые участки улиц затопило водой.
Уточняется: осадки на территорию края принес циклон с западных регионов страны. Он же вызвал ливни, местами сильные. Такая погода с понижением температуры будет держаться до конца недели.
Ранее сообщалось: в ночь на понедельник, 6 июля, гроза оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка.
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