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В Хабаровском крае синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Хабаровском крае синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков
Дождь. Фото: pixabay.com

Синоптики предупреждают о сильных ливнях с грозами в Хабаровском крае. Дожди идут также в Еврейской автономной области и в Приамурье.

Известно, что в минувшие выходные сильные дожди с грозами прошли в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, выпало 18-20 мм при месячной норме от 90 до 144 мм для этих городов. Из-за непогоды повалило деревья, некоторые участки улиц затопило водой.

Уточняется: осадки на территорию края принес циклон с западных регионов страны. Он же вызвал ливни, местами сильные. Такая погода с понижением температуры будет держаться до конца недели.

Ранее сообщалось: в ночь на понедельник, 6 июля, гроза оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка.  

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