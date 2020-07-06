Более 30 тысяч жителей Липецка остались без электричества из-за грозы

В ночь на понедельник, 6 июля, гроза оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка. Уточняется также, что перебои с электроснабжением коснулись практически всех районов города.
В частности, под отключение попала школа №9, где сегодня проводится Единый государственный экзамен. Специалисты Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК) в настоящий момент подключают учебное заведение к резервному источнику питания.
Согласно предварительным оценкам, электроснабжение домов в городе будет в полной мере восстановлено к 20.00 понедельника.
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