Более 30 тысяч жителей Липецка остались без электричества из-за грозы

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6 июля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ЛЭП, pixabay.com

В ночь на понедельник, 6 июля, гроза оставила без электричества более 30 тысяч жителей Липецка. Уточняется также, что перебои с электроснабжением коснулись практически всех районов города.

В частности, под отключение попала школа №9, где сегодня проводится Единый государственный экзамен. Специалисты Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК) в настоящий момент подключают учебное заведение к резервному источнику питания.

Согласно предварительным оценкам, электроснабжение домов в городе будет в полной мере восстановлено к 20.00 понедельника.