В России за сутки скончались 135 пациентов с коронавирусом

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6 июля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Marco Passaro/Keystone Press Agency

В России за прошедшие сутки скончались 135 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа коронавирус нового типа унес жизни 44 пациентов в Санкт-Петербурге, 22 – в Москве, 9 - в Тыве.

С начала пандемии COVID-19 в России скончались 10 296 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 6 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.