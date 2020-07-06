Помешает ли России вооруженный конфликт на границе Индии и Китая наладить отношения с этими странами?

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6 июля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: SCMP

Reuters

20 индийских военнослужащих погибли в результате столкновения с китайскими войсками на спорном участке границы между двумя странами. Конфликт произошел ночью 16 июня в регионе Ладакх в Гималаях. По неофициальным данным, военнослужащие с обеих сторон не использовали огнестрельное оружие — только камни и металлические прутья. Изначально индийская армия сообщила о трех погибших. Остальные 17 умерли позже от полученных травм.

Обострение этого конфликта вызвало обеспокоенность Непала, Японии и других региональных игроков, которые вынуждены балансировать свою внешнюю политику между Китаем и Индией. Она также привлекла внимание более крупных держав, таких как Соединенные Штаты и Россия, причем первые предлагали посредничество, но безрезультатно.

Нынешний тупик в отношениях Китая и Индии представляет собой огромный политический вызов для России, которая установила долгосрочные стратегические связи с обеими странами. Российско-индийские отношения официально характеризуются как «особое и привилегированное стратегическое партнерство» – формула, впервые обнародованная во время официального визита президента Владимира Путина в Индию в 2010 году. Особый характер их двусторонних отношений неоднократно подчеркивался в последние годы, например, государственный визит Путина в Индию в 2018 году и встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в 2019 году. Обе стороны приняли совместное соглашение «Индия-Россия: прочное партнерство в меняющемся мире», в котором они признали важность корректировки отношений в новой глобальной реальности в 2018 году.

Россия и Китай укрепили свои отношения в прошлом году до «всеобъемлющего стратегического партнерства». Некоторые расценивают это как свидетельство стремления обеих стран изменить характер своих двусторонних отношений в условиях новых вызовов и усиления глобальной геостратегической конкуренции с США.

С экономической точки зрения товарооборот между Россией и Индией в 2019 году в размере 11 миллиардов долларов бледнеет по сравнению со 110 миллиардами долларов между Россией и Китаем. Тем не менее, Индия видит перспективу отношений с Россией через продажу оружия. Она регулярно закупает широкий спектр российского вооружения, в том числе новейшие зенитные комплексы С-300 и С-400, истребители МиГ-29 и Су-30.

Китай более продвинут, чем Индия, в производстве военной техники с его истребителем Chengdu J-20 и системой ПВО HQ-9. Однако с точки зрения передовых оборонных технологий Китай является еще одним давним клиентом российской оружейной промышленности. В 2015 году они подписали контракт на 2,5 миллиарда долларов на поставку истребителя четвертого поколения Су-35, а также купили российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Исследование Стокгольмского Международного института исследований проблем мира показывает, что Индия и Китай являются ведущими покупателями российского оружия с 2015 по 2019 год, причем на Индию приходится 25% российского экспорта, а на Китай-16%. В тот же период Россия поставляла Индии 56% всего импорта вооружений.

Из 13 иностранных контингентов, участвовавших в военном параде на Красной площади 24 июня, только четыре – Индия, Китай, Монголия и Сербия – не были выходцами из бывших советских республик. Это и приведенные выше статистические данные говорят о стратегическом характере российско-индийских и российско-китайских отношений.

Хотя Россия признает сложность китайско-индийских отношений, она постаралась придерживаться принципа многостороннего сотрудничества. Она склонна гармонично развивать свои отношения с обеими странами и избегать любых неосторожных шагов. Россия могла бы быть лучшим посредником, чем США, учитывая ее позитивные отношения с Индией и Китаем, но она не сделала этого и вместо этого предпочла предотвратить любые двусмысленные интерпретации своих мотивов со стороны Дели или Пекина.

Об этом свидетельствует то, что Россия продолжает отстаивать важность трехсторонних дискуссий, подчеркивая при этом, что разногласия между Индией и Китаем не входят в повестку дня встреч. На фоне нынешней пограничной напряженности Лавров подчеркнул, что Китай и Индия не нуждаются в помощи в решении своих проблем. После того как Индия и Пакистан присоединились к Шанхайской организации сотрудничества в 2017 году, ни один из их пограничных споров не привел к дипломатическому тупику внутри группы.

Россия ценит Индию и Китай как важных дипломатических партнеров, отношения с которыми в последние годы процветают. Тем не менее, Россия не обязательно хочет ставить отношения с Индией в один ряд с китайскими отношениями. Дело не в том, кто ближе к России. В то время как Россия и Китай разделяют общее видение глобального порядка, Индия проводит диверсифицированную стратегию и пытается сбалансировать отношения с такими державами, как США, Китай и Россия.

Россия рассматривает Индию и Китай как автономные державы, и хотя она приветствует участие Китая в новых переговорах по СНВ, она не настаивает на этом. Россия предпочитает оставаться в стороне от пограничной напряженности между Индией и Китаем, не оказывая поддержки ни одной из сторон. Эта стратегия согласуется с интересами России в налаживании разнообразных политических контактов на фоне усиления риторики времен холодной войны со стороны США. Это показывает, что Россия не является «младшим партнером» Китая, как некоторые думают; в противном случае она слепо поддержала бы позицию Китая по этим вопросам.