В Свердловской области коронавирус выявили у сотрудника детского лагеря
6 июля 2020, 09:31[ «Аргументы Недели» ]
Коронавирус нового типа выявили у одного из сотрудников детского загородного лагеря в городе Березовский Свердловской области. Об этом сообщили в понедельник, 6 июля, в оперативном штабе региона.
Перед заездом детей в лагерь у всех сотрудников взяли анализ на COVID-19, все результаты оказались отрицательными, вследствие чего был дан старт смене. Для гарантии безопасности было решено провести дополнительное тестирование, которое показало наличие коронавирусной инфекции у одного работника.
Согласно рекомендации санитарных врачей, контактных детей вывезли из лагеря. Все помещения, в которых находились зараженный и контактные лица, продезинфицированы.
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