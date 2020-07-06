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В Свердловской области коронавирус выявили у сотрудника детского лагеря

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Свердловской области коронавирус выявили у сотрудника детского лагеря
пробирки, Marijan Murat/dpa

Коронавирус нового типа выявили у одного из сотрудников детского загородного лагеря в городе Березовский Свердловской области. Об этом сообщили в понедельник, 6 июля, в оперативном штабе региона.

Перед заездом детей в лагерь у всех сотрудников взяли анализ на COVID-19, все результаты оказались отрицательными, вследствие чего был дан старт смене. Для гарантии безопасности было решено провести дополнительное тестирование, которое показало наличие коронавирусной инфекции у одного работника.

Согласно рекомендации санитарных врачей, контактных детей вывезли из лагеря. Все помещения, в которых находились зараженный и контактные лица, продезинфицированы.

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