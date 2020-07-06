В Германии количество случаев заражения COVID-19 превысило 196,5 тысячи

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6 июля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии составило 219. С начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 196 554 человек в стране.

Согласно данным института Роберта Коха, за минувшие сутки скончались четыре человека с COVID-19, в общей сложности с начала пандемии умерли 9 012 пациента. После заражения коронавирусом нового типа выздоровели более 182 тысяч человек.

Отметим, что максимальное число инфицированных зарегистрировано в Баварии (48 744), Северном Рейне-Вестфалии (44 064), а также в Баден-Вюртемберге (35 807).