Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Германии количество случаев заражения COVID-19 превысило 196,5 тысячи

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Германии количество случаев заражения COVID-19 превысило 196,5 тысячи
пробирки, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии составило 219. С начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 196 554 человек в стране.

Согласно данным института Роберта Коха, за минувшие сутки скончались четыре человека с COVID-19, в общей сложности с начала пандемии умерли 9 012 пациента. После заражения коронавирусом нового типа выздоровели более 182 тысяч человек.

Отметим, что максимальное число инфицированных зарегистрировано в Баварии (48 744), Северном Рейне-Вестфалии (44 064), а также в Баден-Вюртемберге (35 807). 

ЕТ

В мире

Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

Политолог Евгений Сатановский рассказал, какие страны способны стать плацдармами для новой войны Запада против России. По мнению специалиста, данный конфликт может вспыхнуть в ближайшие десятилетия.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью