Как и зачем соцсети следят за нами

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Соцсети. Фото: pixabay.com

Реклама в соцсетях призвала следить за людьми или делать жизнь проще и удобнее? И как часто случалось, что после мимолетного упоминания сего-либо таргетированная реклама настойчиво начинает предлагать именно эту вещь? Специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш поделилась своей точкой зрения по этому вопросу.

«Вслух об этом никто не говорит, хотя это замечали очень многие и даже перепроверяли, но, тем не менее, никаких официальных заявлений от сервиса нет, они всячески открещиваются от этого», - объяснила эксперт в интервью Радио Sputnik. Она рассказала, что при помощи такого алгоритма любой желающий продвинуть свой товар может настроить рекламу. «Чем больше денег вы заливаете в показы рекламы, тем более точные настройки можете выставлять... Любое ваше действие в любой социальной сети и везде в интернете так или иначе описывается алгоритмами под ту или иную настройку в таргетинге», - добавила Кулиш.