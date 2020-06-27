Цукерберг потерял более 7 млрд долларов из-за отказа компаний от рекламы

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27 июня 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов по причине отказа ряда крупных компаний размещать рекламу в соцсети.

Сообщается, что компания Unilever, являющаяся одним из крупнейших игроков на мировом рекламном рынке, заявила, что в этом году не будет тратить деньги на размещение во всех продуктах Facebook. Сразу после этого заявления, в пятницу, 26 июня, акции компании Цукерберга упали на 8,3%.

Ранее российский пранкер Вован одобрил желание американского актера Джима Керри уйти из Facebook и предложил ему перейти в российские социальные сети.