Цукерберг потерял более 7 млрд долларов из-за отказа компаний от рекламы
27 июня 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов по причине отказа ряда крупных компаний размещать рекламу в соцсети.
Сообщается, что компания Unilever, являющаяся одним из крупнейших игроков на мировом рекламном рынке, заявила, что в этом году не будет тратить деньги на размещение во всех продуктах Facebook. Сразу после этого заявления, в пятницу, 26 июня, акции компании Цукерберга упали на 8,3%.
Ранее российский пранкер Вован одобрил желание американского актера Джима Керри уйти из Facebook и предложил ему перейти в российские социальные сети.
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