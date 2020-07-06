Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

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6 июля 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Термометр. Фото: pixabay.com

Синоптик Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы и Московской области в понедельник, 6 июля. Он предупредил, что на погоду будет влиять антициклон.

«Сегодня погоду будет обуславливать антициклон: переменная облачность, без осадков, днем в Москве 28-30 градусов тепла, по области - 26-31 градус», - сообщил Синенков.

Он также добавил, что жителей и гостей столицы ожидает юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит оставаться в пределах нормы – столбик ртутного столба остановился на отметке в 743 миллиметра.

Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян о жаре в 40 градусов.