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Сто рублей за сломанную жизнь: история одной автокатастрофы

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Сто рублей за сломанную жизнь: история одной автокатастрофы
Фото: соцсети

ДТП с участием актера Михаила Ефремова стало резонансным событием. Люди требуют наказания для знаменитости, однако при этом в России тысячи виновников менее громких, но таких же страшных аварий уходят от ответственности.

Светлана Плеханова в результате ДТП потеряла возможность двигаться и вот уже много лет не может добиться справедливости. Вердикт врачей - инвалид первой степени со 100% потерей трудоспособности бессрочно. Виновник трагедии отделался штрафом в 100 рублей. «Аргументы недели» поговорили с пострадавшей.

Подробности этой ужасной истории читайте на сайте АН

НХ

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