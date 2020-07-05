Сто рублей за сломанную жизнь: история одной автокатастрофы
5 июля 2020, 20:13[ «Аргументы Недели» ]
ДТП с участием актера Михаила Ефремова стало резонансным событием. Люди требуют наказания для знаменитости, однако при этом в России тысячи виновников менее громких, но таких же страшных аварий уходят от ответственности.
Светлана Плеханова в результате ДТП потеряла возможность двигаться и вот уже много лет не может добиться справедливости. Вердикт врачей - инвалид первой степени со 100% потерей трудоспособности бессрочно. Виновник трагедии отделался штрафом в 100 рублей. «Аргументы недели» поговорили с пострадавшей.
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