Поездка длиною в жизнь или борьба за справедливость

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5 июля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели», Анастасия БОРОВИКОВА ]

Светлана

Резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова стало причиной общественных недовольств и критики в адрес артиста. Люди требуют наказания для знаменитости, однако при этом в России тысячи виновников менее громких, но не менее страшных аварий остаются безнаказанными. «Аргументы недели» пообщались со Светланой Плехановой, которая более десяти лет назад в результате ДТП потеряла возможность двигаться, но до сих пор так и не добилась справедливости.

Преступление без наказания



Глухой удар. Лязг покореженного металла, разбитое лобовое стекло. Боль и шум в ушах. Утром 11 сентября 2009 года Светлана так и не доехала до работы. В автомобиле она находилась вместе со своим молодым человеком – гражданином Турции Мердинчем Уруглу. Позже суд признает его виновником аварии на трассе возле подмосковного города Пушкино, после которой Света лишилась возможности самостоятельно передвигаться. Так называемая «игра в шашки» на дороге и опасная манера вождения привели к столкновению трех машин, в результате чего Рено Меган, за рулем которого находился Уруглу, перевернулся и вылетел в кювет. Свой день рождения, который был на следующий день после ДТП, женщина встретила прикованной к больничной койке. «Мы в тот день выехали рано, я ехала на заднем сиденье вместе с тортами – везла на работу, чтобы угостить коллег в честь моего дня рождения. Аварию почти не помню. Можно сказать, что практически во сне разбилась», - вспоминает Света.

После той страшной аварии 32-летняя Светлана несколько месяцев провела в больнице, где врачи практически вытаскивали ее с того света. Множественные переломы, сотрясение мозга, ряд операций – женщина перенесла всё это. А затем началась череда мучительных курсов по реабилитации, на которых она буквально училась заново есть, дышать и жить. Вместе с ней этот тяжелый период переживали ее родные и близкие: отец и мать постоянно приезжали к дверям реанимации, а первоклассница-дочка делала уроки под дверью больничной палаты. Вердикт врачей - инвалид первой степени со 100% потерей трудоспособности бессрочно. Пока Света боролась за жизнь, её «жених» всячески старался обезопасить себя и уйти от ответственности. Во время одного из редких посещений Мердинч пришел вместе с адвокатом и, как вспоминает женщина, вставив ручку в её руку, расписался за Светлану в заявлении о том, что она якобы «не имеет к нему претензий из-за ДТП».



Вернуться домой Света смогла только спустя год. За это время её маленькая дочка успела окончить первый класс. Справедливости ради, стоит отметить, что Угурлу забрал ее в свою съёмную трёхкомнатную квартиру в Александрове. Когда женщина немного пришла в себя, она осознала, что полностью парализована и не только потеряла трудоспособность и не может себя обеспечивать финансово, но и не в состоянии самостоятельно делать элементарные вещи. О карьере, естественно, пришлось забыть. Активная и трудолюбивая Света, специалист в области международных отношений, занимавшая должность помощника президента банка, оказалась без возможности заниматься любимой работой, в один день лишилась всех своих хобби, в числе которых музыка, танцы. Но хуже всего то, что молодая женщина пропустила первый год дочери в школе, лишилась возможности полноценно участвовать в жизни своего ребенка. Частично забота о благополучии Светланы легла на плечи Мердинча, но и это продлилось недолго. Вскоре Угурлу заявил, что ей надо найти сиделку – помощника, который бы ухаживал за ней, поскольку он не может все время разрываться между домом и работой, до которой на машине добираться всего пять минут. А заодно вместе с сиделкой неплохо бы найти и другое место для жилья, так как он устает и не высыпается.

Поиск сиделки превратился в очередную проблему. Женщине было сложно найти человека, который за предложенные деньги готов не только взвалить на себя все хлопоты по дому, но и обеспечить заботу, накормить, одеть, поменять памперсы и при необходимости перенести на руках. С жильем тоже оказалось не всё гладко. Чтобы купить Свете однокомнатную квартиру в Александрове, её родителям пришлось взять кредит, оплата которого также частично легла на женщину-инвалида. Но даже долгожданное жильё на первом этаже не смогло решить проблему с передвижением человека в инвалидной коляске – подъезд дома оказался не рассчитан на установку пандуса, а добиться разрешения на строительство отдельного выхода из квартиры Света не может уже много лет.

Угурлу приезжал к Светлане на выходные, иногда оставался ночевать в будни. Бывало, помогал и финансово, но странным образом: положив деньги на карту Светы, потом сам ходил по магазинам и тратил деньги, в основном на себя. Время от времени мужчина уезжал в командировки в Москву или в Турцию. На вопросы подруг и знакомых, почему Света не подает в суд на Угурлу, чтобы официально определить степень его вины и получить решение о выплате денежной компенсации за причинённый здоровью вред, она отмахивалась: вот же он, рядом. Так и находились они в этом положении почти десять лет – пока не наступил январь 2018 года.

Тогда Мердинч собрался в очередную командировку в Турцию, которая, по его словам, должна была продлиться неделю. Но мужчина не вернулся ни через неделю, ни через две, ни через месяц. И перестал выходить на связь. Лишь через пару месяцев Света смогла выяснить, что он уехал на родину вовсе не в командировку, а на свою собственную свадьбу.

А воз и ныне там…



Несмотря на очередной удар судьбы, Светлана не опустила руки. Благодаря содействию губернатора Владимирской области женщина получила бесплатного адвоката, который помог ей составить гражданский иск к виновнику ДТП Мердинчу Угурлу, а также к компании ООО «Вестон-Бытовая Техника» в качестве соответчика. Стоит отметить, что именно в ее собственности находился автомобиль, на котором была совершена авария, и генеральным директором компании является экс-жених Светы. При составлении иска выяснились удивительные вещи: оказалось, что в архивах ГИБДД г. Пушкино отсутствуют некоторые данные об аварии, не были проведены ни судебно-медицинская, ни техническая экспертизы. Следственный комитет г. Пушкино не стал возбуждать уголовное дело на основании того, что не было состава преступления, вопреки статье 264 УК РФ, предусматривающей наказание за причинение тяжкого вреда здоровью в результате ДТП. При этом сам виновник аварии – Угурлу – в итоге заплатил смехотворный штраф в 100 (сто!) рублей. По словам юриста Алексея Чистякова, необходимые следственные действия, в том числе явка ответчика, а также допрос не были произведены, что является грубым нарушением.

«После ДТП Света три года не могла двигаться. В 2012 году решилась предпринять действия в отношении аварии, но в архивах прокуратуры к тому времени не осталось документов, даже справки о ДТП. Будто бы и не было аварии. Знакомый адвокат подсказал текст заявления в СК и СУ Пушкинского района. Дело не сдвинулось, тогда у нас появилась идея попасть к заместителю начальника следственного управления. Нас не пускали ни к ней, ни в архив. Потом обратились в прокуратуру, там тоже не нашли состава преступления. В СУ написали, что уголовной статьи нет, все так, как должно быть», - рассказал близкий друг Светланы Алексей.

В результате продолжительных слушаний в гражданском суде, ни на одно из которых Мердинч так и не явился, Светлана наконец получила исполнительный лист, согласно которому частично ее требования должно было удовлетворить ООО «Вестон-Бытовая Техника». По словам юриста Алексея Чистякова, суд действительно может обязать юридическое лицо возместить ущерб, причинённый сотрудником. Однако на деле получить положительное решение суда оказалось лишь половиной хлопот – ведь денег женщина так и не увидела. На сегодняшний день компания должна выплатить Свете более 3 миллионов рублей, которые для инвалида являются совсем не лишними. Только добиться их от фирмы, которая не ведет никакой хозяйственной деятельности и практически не имеет денег, ой как непросто. «У суда есть законные способы взыскания этих средств – через работу приставов. Можно, к примеру, реализовать имущество компании, например, машину, чтобы частично погасить долг перед Светланой. Однако, согласно документам, приставы намеренно занизили цену и отказались арестовывать автомобиль. Я думаю, что это было незаконно, присутствует человеческий фактор», - считает юрист Алексей Чистяков.

Несмотря на свою беду, Света не потеряла человечность и доброе отношение к миру. Она помогает бездомным животным, поддерживает людей, попавших в схожую ситуацию. Женщина ценит в людях честность, открытость и умение дружить. И продолжает бороться за справедливость. Светлана в инвалидном кресле не перестает обивать пороги приемных кабинетов соответствующих органов и властей, но пока всё тщетно. Недавно она написала письмо в МИД и посольство Турции, но пока так и не получила ответа. Женщина всё ещё надеется на лучшее. Авария, сделавшая её инвалидом, не получила должной огласки, и виновник смог избежать наказания. Подобных случаев в стране десятки тысяч, ежедневно в результате ДТП остаются искалеченными и погибают люди. Но, к сожалению, добиться правды удается не всем. Авария с актером Михаилом Ефремовым получила большой общественный резонанс – это лишний раз напоминает о том, что «звездный» статус виновника аварии не всегда гарантирует уход от ответственности. Как показывает практика, порой, чтобы избежать наказания, выгоднее оказаться обычным человеком, на нарушения которого общество попросту не обратит внимания.