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Синоптик объяснил, почему этим летом в Москве держится жара

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Синоптик объяснил, почему этим летом в Москве держится жара
Термометр. Фото: pixabay.com

Это лето в России выдалось аномально жарким. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков объяснил, почему в столичном регионе произошло резкое повышение летних температур.

Метеоролог заявил, что переменчивая погода связана с тем, что российская столица расположена на стыке холодной и тёплой воздушных масс. «В этом году получилось так, что тропики очень жаркие… Вдоль Каспийского моря через Астрахань, Волгоград эту жару выносит до Москвы… В Москве не было так жарко, но жара всё равно близко подходит. Нас спасает близость к Арктике... Когда оттуда заток холода идёт, это как раз нас спасает», - рассказал Цыганков.

Синоптик добавил, что следующая неделя в центральном регионе будет жаркой, но в четверг температура немного снизится.

АБ

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