Инфекционист оценил, угрожает ли россиянам бубонная чума из Китая

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5 июля 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Лаборатория. Фото: pixabay.com

В Китае сообщили о пациенте, у которого врачи подозревают бубонную чуму. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров оценил, стоит ли россиянам беспокоиться из-ха этого.

Ранее сообщалось, что предполагаемого заболевшего обнаружили в районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Из-за этого власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. «Абсолютно никакой угрозы для нас нет», - оценил ситуацию Никифоров.

Он добавил, что бубонная чума передается между людьми при кашле или чихании, однако современные антибактериальные препараты быстро делают возбудитель болезни не агрессивным.