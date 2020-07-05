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Инфекционист оценил, угрожает ли россиянам бубонная чума из Китая

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Инфекционист оценил, угрожает ли россиянам бубонная чума из Китая
Лаборатория. Фото: pixabay.com

В Китае сообщили о пациенте, у которого врачи подозревают бубонную чуму. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров оценил, стоит ли россиянам беспокоиться из-ха этого.

Ранее сообщалось, что предполагаемого заболевшего обнаружили в районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Из-за этого власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. «Абсолютно никакой угрозы для нас нет», - оценил ситуацию Никифоров.

Он добавил, что бубонная чума передается между людьми при кашле или чихании, однако современные антибактериальные препараты быстро делают возбудитель болезни не агрессивным.

АБ

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