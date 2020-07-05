Трудовые мигранты смогут получить патент, не возвращаясь для этого на родину
5 июля 2020, 16:47[ «Аргументы Недели» ]
В России временно изменили правила получения патентов для трудовых мигрантов. Теперь для того, чтобы продлить разрешение на работу, иностранцам не нужно возвращаться на родину.
«Раньше приезжал иностранный гражданин, получал патент, работал по нему год. И он должен был выехать из страны, а затем заново мог на год оформить патент... Сейчас, в связи с закрытием границ, и в указе это отражено, патенты оформляются без выезда. Те, у кого заканчивается патент, могут прийти за новым, не выезжая на родину», - рассказал о нововведении президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
Отмечается, что правила будут действовать до 15 сентября. Теперь все трудовые мигранты, имеющие работу и доход в России, должны получить патент. При этом безработные иностранцы могут обходиться без патента и не бояться выдворения или штрафов, передает Мир24.
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