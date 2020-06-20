“Социальный рейтинг

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20 июня 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В конце мая МВД России сообщило СМИ о разработке специального мобильного приложения «Мигрант». В нем будут указываться биометрические данные приезжего, сведения о его здоровье, информация о криминальном прошлом (если оно было), а также «рейтинг социального доверия».

Ко второму кварталу 2021 года МВД, Минкомсвязи, а также Минэкономразвития должны разработать и запустить всю инфраструктуру информационно-контролирующих сервисов для мигранта. Речь идет о создании и интеграции цифрового профиля приезжего, единой информационной платформы, национальной системы управления данными - все это создается в том числе «для механизмов контроля».

В настоящее время МВД отказывается раскрывать подробности, которые касаются разработок мобильного приложения. Этот факт вызывает у правозащитников некоторое беспокойство, поскольку присутствует риск того, что техническая составляющая готовится без участия специалистов по особенностям миграции.

Возможное наличие функции геолокации в новой системе вызывает у некоторых экспертов много вопросов.

«Это кошмар, катастрофа. Тут нарушаются все права человека. Например, право на свободу передвижения, потому что за человеком будут круглосуточно следить. В любую минуту органы смогут определять, где человек находится, - возмущается председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. - Такое приложение придумали, потому что у нас мигрантофобия и ксенофобия. Есть документы, конвенции, вторая глава нашей Конституции, именно им противоречит эта инициатива. Может, следующим шагом они заставят всех мигрантов поставить круглосуточные видеокамеры в своих комнатах?»

Глава фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин относится к новшеству спокойно:

«Функция геолокации - это нормально. Сейчас, когда что-то происходит, мы не можем найти преступников. Это инструментарий, который дают современные технологии, он есть во всех странах мира, ничего страшного тут нет».

По мнению юриста Роскомсвободы Саркиса Дарбиняна, новая система может стать китайским аналогом.

«Говорить о том, что такая система скоро распространится на всю Россию, пока преждевременно, для этого нужно слишком много денег. Но есть полная уверенность в том, что на мигрантах систему решили испытать для начала, а дальше - как пойдет», - отмечает эксперт, учитывая возможность распространения ее в будущем на всех жителей страны.

Генеральный директор SocialDataHub Артур Хачуян считает, что система учета и контроля мигрантов через мобильное приложение - максимум, на что способно нынешнее МВД в своем техническом развитии, для остального у них «ручки коротки».

«Им гораздо проще сделать запрос мобильным операторам и забрать у них всю интересующую информацию, им даже разрешения для этого не нужно. Смысл городить эти приложения, ругаться с гражданами, получать иски в суд, если можно просто позвонить оператору, который тебе все расскажет, - отмечает Хачуян. - МВД же с помощью этого приложения пытается решить какое-то количество задач. Например, вести точный учет мигрантов, их документов, достоверность этих документов. Но я не думаю, что приложение [даже] на это особо повлияет, потому что они же сейчас каким-то образом попадают нелегально в страну, проходят мимо полицейских. Приложение - это такой верхний уровень абстракции, который дополнительно дает только какие-то проценты эффективности, в то время как у нас не решены даже базовые вещи».

Эксперт относится к нововведению МВД весьма скептически:

«В России, мне кажется, будет некая подделка в стиле приложения для мониторинга на случай коронаапокалипсиса - типа “отправьте селфи”. Я бы на их месте сделал какой-нибудь простой онлайн-сервис на базе госуслуг, в котором мигрантам каждый день пришлось бы отчитываться о своем рейтинге. Технически сделать это приложение несложно, его сможет сделать любой школьник за 100 тысяч рублей, что, скорее всего, и произойдет, когда контракт распилят».

Некоторые эксперты считают, что социальный рейтинг мигрантов нужен только для того, чтобы продавать приезжим его «повышение».

МВД РФ в начале июня заявило о «резком снижении» преступлений, совершенных мигрантами в мае, и падении этого показателя на 11% по сравнению с предыдущим маем.

Тем временем глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов открыто заявил, что количество преступлений со стороны мигрантов в дальнейшем будет только расти:

«Очевидно, что в условиях закрытия границ, отсутствия работы, невозможности оплаты жилья и удовлетворения базовых потребностей огромная масса трудовых мигрантов будет изыскивать любую возможность добычи средств к существованию, в том числе незаконными способами»

Куда уходят люди?