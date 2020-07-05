Граждан Узбекистана просят не собираться на границе России и Казахстана, она закрыта

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5 июля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

узбеки, фото: Zamir Usmanov/Russian Look

В соцсетях и мессенджерах появились слухи о том, что якобы граница между Россией и Казахстаном открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, можно вернуться домой через территорию Казахстана.

Многие узбекистанцы приехали в село Большая Черниговка Самарской области, в Бузулукский район и город Соль-Илецк Оренбургской области, надеясь вернуться на родину. Посольство Узбекистана в РФ призывает соотечественников не верить ложным сообщениям в соцсетях об отмене карантинных ограничений на российско-казахстанской границе и не собираться вблизи нее на контрольно-пропускные пунктах (КПП)." Отдельные лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявления о наборе и трансфере людей до российско-казахстанской государственной границы, обещая "помочь" с пересечением границы", сообщило посольство.

"Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введенные как в России, так и в Узбекистане и Казахстане, остаются в силе", - говорится в сообщении МИД Узбекистана.