Как вести себя москвичам при встрече с дикими кабанами

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5 июля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

кабан, фото: pixabay.com

Специалисты Мосприроды сообщили о появлении диких кабанов на природных территориях столицы. Животных заметили в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворечье» и зелёных массивах Новой Москвы.

В связи с этим жителям Москвы напомнили, как следует вести себя при встрече с этими животными. Об этом говорится сегодня в сообщении на сайте мэра столицы.

«Кабаны — осторожные животные, которые не станут нападать на человека без повода. Однако в случае опасности они могут быть крайне агрессивными, особенно кабаниха с поросятами. Звери могут нанести серьезные травмы человеку», — предупреждают москвичей.

Увидев кабана, человеку следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание в надежде, что животное просто не заметит его. Уходить следует аккуратно, медленно и не поворачиваясь спиной.

При встрече нельзя приближаться к кабану и смотреть на него в упор. Лучший способ при нападении зверя - залесть на ближайшее дерево. Если такой возможности нет - в момент нападения надо резко увернуться. Пока животное будет разворачиваться, надо попытаться найти укрытие.

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