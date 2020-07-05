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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев показал в эфире своей авторской программы на YouTube результаты экспертизы по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Однако, откуда у него доступ к материалам, он уточнять не стал, сославшись на журналистскую тайну.

Согласно экспертизе МВД, на подушке безопасности в автомобиле Ефремова обнаружены следы его ДНК, отметил Соловьев. Кроме того, адвокат семьи погибшего Александр Добровинский подтвердил данную информацию.

«Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», - высказал он в эфире «СоловьевLIVE».

Ранее Соловьев задался вопросом, не инопланетяне ли накачали Ефремова спиртным и наркотиками, а потом сели за руль.

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