Экология Севера: ученые бьют тревогу

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июля 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

Последствия деятельности человека для Севера кажутся необратимыми, а глобальное изменение климата их усугубляет.

Долгое пребывание рек под толщей льда, «вечная» мерзлота - все это не позволяет природе Севера самоочищаться. А между тем в Арктике велика потенциальная опасность распространения радиации. Хранение отработанного ядерного топлива на побережье северных морей, утилизация промышленных отходов - все это приводит к деградации компонентов природной среды.

Появляются высокие риски и затраты при освоении природных ресурсов, а глобальные климатические изменения увеличивают ущерб от гидрометеорологических, ледовых и других природных процессов.

Складирование горюче-смазочных материалов и твердых бытовых отходов, последствия лесопереработки – все это оказывает на экологию Севера самое негативное влияние. Проблемы северной экологии изучают ученые МГУ им. Ломоносова.

Подробности вы можете узнать в материале «Аргументов недели».