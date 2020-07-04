Как Север погибает из-за твердых бытовых отходов

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4 июля 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели», Дана КОМИССАРОВА ]

фото: соцсети

Экология Севера беззащитна. Малейшие загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами для этого района России губительны. Регион загрязняется выбросами в атмосферу парниковых газов и дымов из труб десятков промышленных предприятий, сливом неочищенных сточных вод в водоемы, свалками бытовых отходов и дальше по списку. Также складируются на рельеф и ограждены дамбами миллиарды кубометров промышленных отходов и пустой породы. Последствия деятельности человека для Севера кажутся необратимыми. Из-за глобального изменения климата в том числе.

Долгое пребывание рек под толщей льда, «вечная» мерзлота – все это не позволяет природе Севера самоочищаться. А между тем в Арктике велика потенциальная опасность распространения радиации. Причины тому – Кольская АЭС, хранение отработанного ядерного топлива на побережье Баренцева и Белого морей. Еще более остро стоит проблема утилизации промышленных отходов, которые копятся вокруг различных предприятий. Все это приводит к деградации компонентов природной среды, потому что отходы копятся. Появляются высокие риски и затраты при освоении природных ресурсов, а глобальные климатические изменения увеличивают ущерб от гидрометеорологических, ледовых и других природных процессов. Проблему эту поднимают не впервые. Мы изучили вопрос и ужаснулись.

Понятно, что в суровых условиях Севера, где в «вечной» мерзлоте складируются миллиарды кубометров отходов, уже несколько лет (не удивительно) существуют серьезные проблемы. В МГУ им. Ломоносова эту ситуацию анализировали такие ученые как В.И. Гребенец, В.А. Толманов, А.Г. Хайрединова, Д.В. Юров. Они считают, что «после завершения эксплуатации полигонов и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО), производилось формирование подсыпки из щебня или дробленого металлургического шлака (г. Норильск) с дальнейшей застройкой территории (пример ул. Хантайская и Лауреатов в г. Норильск)».

В этих населенных пунктах большинство зданий деформировано из-за техногенного воздействия и потепления климата, которые вызвали негативное изменение в мерзлых толщах.

В Норильском промышленном районе (НПР) около 31 км2 занято хвостохранилищами (прим.ред. – комплексы специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых), 2,2 км2 – шлакоотвалами, 5,1 км2 – отстойниками металлосодержащего сырья. В хвостохранилище №1 сейчас законсервировано 432 млн. т переработанной породы.



ФОТО: шлакоотвал



А хвостохранилище №2 «Лебяжье» рассчитано еще на 168 млн. м куб материала. Данные объекты отличаются чрезвычайно высоким содержанием опасных химических веществ.

ФОТО: хвостохранилище Лебяжье

ФОТО: хвостохранилище Лебяжье

Из-за сурового климата и агрессивной среды, неоднократные попытки сформировать почвенно-растительный покров на этой территории не увенчались успехом. Залежи отходов материалов лесоперерабатывающих предприятий (главным образом опилки), мусороотвалы, остатки горюче-смазочных материалов, шлаки, остающиеся при добыче полезных ископаемых, и многое другое – просто губительны для местной экологии.

Норильск, Воркута, Игарка, Таймыр и другие «пункты» добычи ископаемых минералов в нашей стране приняли на себя удар уже давно, а окружающая среда там просто-напросто погибает, не говоря уже об оттаивании вечной мерзлоты на местах этих свалок. И если кому-то кажется, что проблема эта локальная, вы ошибаетесь, потому что и водные потоки, и ветер, и само перемещение добытых ископаемых способствует попаданию загрязнителей (чаще всего очень токсичных или радиоактивных) в каждый уголок России. Например, тундра страдает при развеивании угольной пыли во время ее транспортировки из Воркуты ж/д транспортом. Осложняется ситуация еще и потеплением климата.

Особо важное разберем по пунктам. Возьмем горюче-смазочные (ГСМ) материалы. Там, где складируются бочки с ГСМ (это и аэродромы, и полярные станции и перевалочные пункты Северного морского пути и даже военные объекты), большую опасность представляет загрязнения топливом, маслами, лакокрасочными жидкостями. Все это в прямом смысле вытекает из разрушающихся бочек. И даже несмотря на то, что эту проблему в Арктике правительство пытается решать (в 2011-2015 гг. Минприроды РФ провели работу и оценили загрязнения и очистку территорий многих островов и архипелагов), масштабы накопления отходов в Арктике огромны. Например, только на Архипелаге Земля Франца-Иосифа было выявлено 2800 м3 авиатоплива, 1671 м3 дизельного топлива, 3169 м3 масел и более 20 000 т лома черных металлов.

В ходе разложения бытовых отходов происходит выделение тепла, приводящее к деградации вечномерзлых грунтов.

Со складами твердых бытовых отходов тоже отдельная история – в мусоре кучи битого стекла, арматуры, колючей проволоки и т.д., что не только травмпоопасно. Свалками ТБО заняты огромные площади, из-за чего физико-химическое влияние на окружающую среду – ужасающее. Часто ведь сбрасывают именно очень токсичные материалы (свинцовые аккумуляторные батареи, емкости из-под аэрозолей и т.д.). А помимо прочего, на этих свалках отсутствуют водонепроницаемые покрытия на контакте с естественной поверхностью грунтов. Тут и вымываются загрязняющие (в том числе токсичные) вещества, попадают в грунтовые воды и дальше – в водоемы. И эту проблему можно решить сжиганием ТБО, но только частично: выброс загрязняющих веществ в атмосферу увеличится.

Дальше разберем центры лесопереработки и на конкретном примере: на юго-восточной окраине Игарки зона складирования отходов тянется вдоль Енисея полосой почти в 5 км и шириной местами до 0,5 км. Гниение опилок вызывает деградацию льдистых вечномерзлых грунтов, увеличивается и подземный сток загрязнителей в реку по возникшим таликам. Особую опасность представляют возникающие пожары. Например, летом 2013 года пожары в Игарке продолжались почти 2 месяца (июль-август), что вызвало сильное загрязнение воздуха и таяние мерзлоты.

В Арктике в связи с потеплением климата разрушаются противофильтрационные завесы на дамбах водо- и хвостохранилищ, через толщу дамб движутся потоки, содержащие не только растворимые соли сульфатов, хлоридов и т.п., но и соли тяжелых металлов. Все эти токсичные вещества «убивают» экосистему тундры, ядовитые загрязнения попадают в бассейны рек и в конечном итоге в Мировой океан.

Все эти и многие другие экологические проблемы в районе Севера становятся все острее с каждым годом. Правительство пытается находить решения, но этого, увы, недостаточно. Интересно, когда экологической обстановкой в нашей стране перестанут пренебрегать и займутся ей основательно? И случится ли это вообще? Или нам ждать очередной экологической катастрофы?