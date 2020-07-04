МИД потребовал от россиян, не уведомивших о прибытии на родину, вернуть деньги

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4 июля 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

аэропорт, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российских туристов, столкнувшихся с трудностями при возвращении на родину в связи с коронавирусом и получивших избыточную матпомощь по линии МИДа попросили вернуть избыточно выплаченные суммы.

Речь идет о нескольких тысячах граждан, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса, но вернулись на родину без уведомления. Сообщения об этом направлены им по электронной почте и в личные кабинеты на портале Госуслуг. «По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства <...>. Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета»,— говорится в поступивших гражданам уведомлениях.

В начале апреля правительство России выделило МИДу 500 млн рублей для оказания помощи застрявшим за границей россиянам. В июне на эти цели было перечислено дополнительно еще 536 млн рублей.