Скоростной лимит на нескольких платных трассах России могут увеличить до 150 км/ч
4 июля 2020, 15:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В субботу, 4 июля, стало известно, что допустимая скорость движения на трассах М-11 "Нева", М-4 "Дон", а также на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), может быть увеличена до 150 км/ч.
Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в рамках открытия дороги в обход Лосево и Павловска отметил, что такая великая страна, как Россия, "имеет право" на наличие дорог с допустимой скоростью движения 150 км/ч.
Подчеркивается, что на трассе М-11 в настоящий момент допустимый скоростной лимит составляет 130 км/ч.
Напомним, ранее о вероятности увеличении скоростного лимита на ЦКАДе сообщил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
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