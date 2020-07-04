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Скоростной лимит на нескольких платных трассах России могут увеличить до 150 км/ч

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Скоростной лимит на нескольких платных трассах России могут увеличить до 150 км/ч
спидометр, pixabay.com

В субботу, 4 июля, стало известно, что допустимая скорость движения на трассах М-11 "Нева", М-4 "Дон", а также на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), может быть увеличена до 150 км/ч.

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в рамках открытия дороги в обход Лосево и Павловска отметил, что такая великая страна, как Россия, "имеет право" на наличие дорог с допустимой скоростью движения 150 км/ч.

Подчеркивается, что на трассе М-11 в настоящий момент допустимый скоростной лимит составляет 130 км/ч.

Напомним, ранее о вероятности увеличении скоростного лимита на ЦКАДе сообщил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

ЕТ

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