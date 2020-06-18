В Париже хотят снизить скоростной режим для автомобилей до 30 км/ч

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18 июня 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

фото: соцсети

В ходе второго тура муниципальных выборов, который состоится 28 июня, на новый срок могут переизбрать главу парижской мэрии Анн Идальго. В программном документе «Манифест для Парижа» она прописала свое намерение ограничить скорость для автомашин до 30 км/ч.

Таким лимитом уже охвачено около половины улиц французской столицы. Идальго собирается распространить его на всю городскую территорию. Исключение, согласно ее плану, составят лишь ряд магистралей, таких как Елисейские поля, Севастопольский бульвар и некоторые другие. Мера по ограничению скорости, по словам Анн Идальго, направлена на улучшение экологической обстановки. Также в «Манифесте» поставлена цель сократить на 50 процентов в ближайшие пять лет парковочные места. Помимо этого в Париже планируется запретить к 2024 году все машины с дизельным двигателем, а к 2030 году и бензиновые.

Анн Идальго считает, что снижение скорости в городской черте приведет к снижению уровня шума, а также к «лучшей текучести» автомобильного трафика. Мнение главы мэрии Парижа оспаривают эксперты и водители. Отмечается, что в городе уже давно повсюду пробки, даже вне часов пик. По данным агентства Observatoire des deplacenement, отслеживающего положение на дорогах, реальная средняя скорость в Париже, учитывая и ночное время, сейчас составляет 14 км/ч.

Споры идут и насчет экологического подтекста предлагаемой Идальго меры. Специалисты, которые занимаются мониторингом качества воздуха в Париже, сообщают, что наибольший выброс выхлопных газов в атмосферу происходит как раз на скоростях от 30 км/ч и ниже, а также, если она превышает 70 км/ч.

В России идут разговоры об ограничении скорости в населенных пунктах до 50 км/ч с целью сохранения жизней на дорогах. Пока отклика на это нет, поскольку каждый муниципалитет, каждый регион может сам принимать решение о введении подобных мер.

По мнению представителей Госавтоинспекции, для снижения аварийности на определенном участке сначала необходимо установить ее причины. Потом принять инженерные меры: поставить отбойники, нарисовать разметку, отделить пешеходов от автомобилей, и, если нужно, поставить светофор. И только если это окажется неэффективным, думать о снижении скоростного режима.