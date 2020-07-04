Во сколько обойдется самостоятельное путешествие в Крым

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4 июля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

отдых, фото: pixabay.com

Стоимость самостоятельного проживания в Крыму этим летом для семьи из трех-четырех человек с детьми составит до 30 тысяч рублей за восемь-десять дней в зависимости от города.

Как сообщает Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса Tvil.ru, внутренний туризм в России полностью восстановился. При этом многие россияне путешествуют самостоятельно. Люди стараются искать жилье в частном секторе, чтобы не пересекаться с большим количеством людей в санаториях и отелях. Еще пользуются популярностью трансфер до места и аренда авто.

Цена восьми ночей в комнате в гостевом доме или мини-отеле в Ялте обойдется путешественникам у в 30 тысяч рублей, в Судаке ― 21 тысячу рублей, в Евпатории ― 25 тысяч рублей за десять ночей, в Севастополе за такое же время - 19,4 тысячи рублей. Таков расклад на семью из трех-четырех человек без учета дороги и питания.

Российские курорты повышают цены из-за закрытых границ: «Количество гарантированных номеров тает на глазах» .