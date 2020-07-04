В Крым пришла аномальная жара

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Крымский гидрометцентр

Крым, Anton Gyngazov/Russian Look

На территорию Крыма на ближайшие четыре дня пришла аномально жаркая погода. Соответствующую информацию предоставили сотрудники гидрометцентра полуострова.

С 4 по 8 июля в Крыму средняя суточная температура воздуха будет на 7 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров могут подниматься до плюс 38 градусов.

Подчеркивается, что наиболее жаркая погода ожидается в ближайшие дни в степных и предгорных районах полуострова, а на побережье и в горах температура будет ниже – от плюс 26 до 31 градуса. 5-8 июля на территории Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.