Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве на следующей неделе
4 июля 2020, 13:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова днем в субботу, 4 июля, рассказала журналистам, какая погода ожидается в начале следующей недели на территории Москвы и Подмосковья.
По словам синоптика, в начале будущей недели погода будет лучше, чем сейчас. Атмосферный фронт, который принес в столичный регион ливневые дожди, в воскресенье сместится на восток, вследствие чего Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе атлантического циклона. Температура воздуха будет довольно высокая – до плюс 30 градусов.
До среды осадков не ожидается, а в середине недели возможны кратковременные дожди. "То есть погода довольно неустойчивая", – заключила Татьяна Позднякова.
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