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Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве на следующей неделе

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве на следующей неделе
лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова днем в субботу, 4 июля, рассказала журналистам, какая погода ожидается в начале следующей недели на территории Москвы и Подмосковья.

По словам синоптика, в начале будущей недели погода будет лучше, чем сейчас. Атмосферный фронт, который принес в столичный регион ливневые дожди, в воскресенье сместится на восток, вследствие чего Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе атлантического циклона. Температура воздуха будет довольно высокая – до плюс 30 градусов.

До среды осадков не ожидается, а в середине недели возможны кратковременные дожди. "То есть погода довольно неустойчивая", – заключила Татьяна Позднякова.

ЕТ

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