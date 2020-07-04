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В МЧС предупредили москвичей о грозах и граде

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МЧС предупредили москвичей о грозах и граде
гроза, град, instagram.com/me4tatell//Global Look Press

Сотрудники МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ливне, граде и порывистом ветре в субботу, 4 июля. Ранее сообщалось, что в столице России объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

В МЧС уточнили, что c 12 часов и до конца суток 4 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах пройдут грозы, не исключен град. Может быть зафиксировано усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Граждан призывают не укрываться во время грозы под деревьями. Кроме того, не следует парковать автомобили под столбами и шаткими конструкциями.

ЕТ

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