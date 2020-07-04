В МЧС предупредили москвичей о грозах и граде

Сотрудники МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ливне, граде и порывистом ветре в субботу, 4 июля. Ранее сообщалось, что в столице России объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
В МЧС уточнили, что c 12 часов и до конца суток 4 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах пройдут грозы, не исключен град. Может быть зафиксировано усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
Граждан призывают не укрываться во время грозы под деревьями. Кроме того, не следует парковать автомобили под столбами и шаткими конструкциями.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.