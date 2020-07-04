«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

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4 июля 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

ливень в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр объявил в субботу, 4 июля, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение было распространено из-за ожидающихся в столичном регионе грозы и ветра.

Синоптики уточнили, что погода в Москве и Подмосковье сегодня будет потенциально опасной для здоровья граждан.

Подчеркивается, что предупреждение о грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать с 11.00 до 21.00 сегодняшнего дня. Гражданам рекомендуют не укрываться под деревьями, а также не парковать машины рядом со столбами и шаткими конструкциями.