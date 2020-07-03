За сутки в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков
3 июля 2020, 15:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Метеоновости
За сутки в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. Согласно последним данным, к столице после 18.00 приблизится зона с ливнями и грозами, сформировавшаяся ранее в Белоруссии.
В Москве наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня вечером и в первые ночные часы – может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков, которая составляет в июле 94 миллиметра. Не исключено, что на столицу обрушится град. Самые неблагоприятные погодные условия будут зафиксированы в западной части Москвы.
Синоптики, однако, заметили, что рекордных значений по количеству осадков, несмотря на ливень, не ожидается.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.