За сутки в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков

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3 июля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

облако над "Москва-сити", twitter.com/ymkaznaet

За сутки в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. Согласно последним данным, к столице после 18.00 приблизится зона с ливнями и грозами, сформировавшаяся ранее в Белоруссии.

В Москве наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня вечером и в первые ночные часы – может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков, которая составляет в июле 94 миллиметра. Не исключено, что на столицу обрушится град. Самые неблагоприятные погодные условия будут зафиксированы в западной части Москвы.

Синоптики, однако, заметили, что рекордных значений по количеству осадков, несмотря на ливень, не ожидается.