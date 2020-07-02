В Краснодарском крае в ближайшие три дня столбик термометра покажет 39 градусов

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2 июля 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Зной. Фото: pixabay.com

По данным Северо-Кавказского центра Росгидромета, с 3 по 5 июля в северных, северо-восточных и восточных районах края, включая Краснодар, ожидается сильная жара.

По данным синоптиков, температура воздуха достигнет в тени достигнет 39°C. В этой связи региональное МЧС объявило экстренное предупреждение.

По данным ведомства, на Черноморском побережье и на территории юго-восточных предгорий будет не так знойно, тем не менее, жителям и гостям края лучше воздержаться от попадания прямых солнечных лучей.