В Кремле отреагировали на объявление о продаже рубашки Путина
4 июля 2020, 13:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Владимира Путина в Интернете. В сообщении говорится, что российский лидер якобы забыл предмет своего гардероба в одном из отелей Нижнего Новгорода.
«Нет. Такого быть не может», - кратко ответил официальный представитель Кремля. Он считает, что такие объявления доверия не заслуживают.
При этом сам продавец готов отправить рубашку на экспертизу ДНК, а дизайнерскую бирку покажет только реальному покупателю. Цена лота 165 тысяч рублей. Он отметил, что ему достанется только 30% от суммы сделки, 70% от этой суммы принадлежат человеку, который достал рубашку.
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