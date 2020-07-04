В Кремле отреагировали на объявление о продаже рубашки Путина

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4 июля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Красная площадь, pixabay.com

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Владимира Путина в Интернете. В сообщении говорится, что российский лидер якобы забыл предмет своего гардероба в одном из отелей Нижнего Новгорода.

«Нет. Такого быть не может», - кратко ответил официальный представитель Кремля. Он считает, что такие объявления доверия не заслуживают.

При этом сам продавец готов отправить рубашку на экспертизу ДНК, а дизайнерскую бирку покажет только реальному покупателю. Цена лота 165 тысяч рублей. Он отметил, что ему достанется только 30% от суммы сделки, 70% от этой суммы принадлежат человеку, который достал рубашку.