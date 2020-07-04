Число жертв COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек

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4 июля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Waltraud Grubitzsch/ZB

Количество жертв коронавируса нового типа на территории Российской Федерации к настоящему моменту превысило 10 тысяч человек. Об этом заявили в субботу в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России были подтверждены 168 летальных случаев. В частности, 31 пациент скончался в Санкт-Петербурге, 25 – в Москве, 18 – в Красноярском крае.

С начала пандемии коронавируса нового типа в РФ умерли 10 027 человек.

Ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа количество случаев заражения COVID-19 на территории России увеличилось на 6 632.