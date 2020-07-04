В России за сутки выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом

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4 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России увеличилось на 6 632. Об этом сообщили в оперативном штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 российских регионах. Уточняется, что у 1 960 (29,6%) пациентов нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В оперативном штабе подчеркнули, что с начала пандемии коронавируса нового типа в России зарегистрировано 674 515 случаев заражения в 85 регионах.