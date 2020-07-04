В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июля 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: деревянный домик, pixabay.com

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», - говорится в копии документа, предоставленным RT.

Фёдоров отметил, что в настоящее время при покупке жилья официально работающий гражданин может вернуть 13% с суммы до 2 миллионов рублей, а также с суммы до 3 млн руб. по процентам по кредиту. Однако политик считает, что данные суммы далеки от реальности, особенно в крупных мегаполисах.

«Если человек купил квартиру, условно, за 8 млн рублей, из которых 6 млн взял в кредит, он уплатит порядка 3,5 млн по процентам - в зависимости от ставки. И основной вычет он получит с 2 млн рублей - 260 тыс., а второй, дополнительный - с суммы 3 млн», - пояснил адвокат Александр Катков.

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