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В Санкт-Петербурге растет число заболевших коронавирусом

, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pnp.ru

В Санкт-Петербурге растет число заболевших коронавирусом
Санкт-Петербург. Фото: pixabay.com

В Петербурге четвертый день подряд регистрируют серьезное увеличение количества заражений коронавирусом.

Если 29 июня положительные тесты оказались у 219 горожан, то уже со следующего дня статистика пошла вверх – в четверг, 3 июля, Роспотребнадзор сообщил о 263 новых случаях.

Одновременно растет и количество смертей, которое уже несколько дней остаётся самым большим в России. 30 июня от инфекции скончалось 46 человек, 1 и 2 июля – по 45. Это почти треть от всех умерших от коронавируса в России за эти дни.

Сообщается, что рост количества зараженных проходит в Петербурге на фоне постепенной отмены ограничительных мер, связанных с эпидемией.

ДВа

Общество

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