В Санкт-Петербурге кафе и рестораны открыли летние веранды

С понедельника, 29 июня, летние веранды кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге возобновили работу после длительного перерыва. Заведения были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.
Подчеркивается, что летние веранды кафе и ресторанов будут работать с соблюдением всех необходимых санитарных требований. В частности, между столиками должно быть расстояние не менее полутора метров. Кроме того, сотрудники заведений общественного питания будут обязаны носить средства защиты.
Отмечается также, что с соблюдением санитарных норм в Северной столице возобновят работу ЗАГСы и Ленинградский зоопарк.
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