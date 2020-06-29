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В Санкт-Петербурге кафе и рестораны открыли летние веранды

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге кафе и рестораны открыли летние веранды
кафе, pixabay.com

С понедельника, 29 июня, летние веранды кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге возобновили работу после длительного перерыва. Заведения были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.

Подчеркивается, что летние веранды кафе и ресторанов будут работать с соблюдением всех необходимых санитарных требований. В частности, между столиками должно быть расстояние не менее полутора метров. Кроме того, сотрудники заведений общественного питания будут обязаны носить средства защиты.

Отмечается также, что с соблюдением санитарных норм в Северной столице возобновят работу ЗАГСы и Ленинградский зоопарк.

ЕТ

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