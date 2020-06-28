Иностранные СМИ восхищаются праздником выпускников «Алые паруса»

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28 июня 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Алые паруса, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Петербурге традиционный вечер выпускников "Алые паруса" впервые прошел "онлайн". Иностранные журналисты восхищены проведением праздника, музыкальными выступлениями и шоу фонтанов.

"Ассошиэйтед Пресс" отмечает "впечатляющий фейерверк. Индонезийский телеканал KOMPAS.TV впечатлен "играми с фонтанами".

Представители турецких, британских СМИ поражены тем, что в условиях пандемии этот праздник впервые был организован в онлайн-режиме, при этом получилось ярко передать праздничную атмосферу.

"Алые паруса" - единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года.