Александр Бородай не поздравил добровольцев

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3 июля 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: сайт СДД

фото из архива автора

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай не стал поздравлять добровольцев с днем ветеранов боевых действий. Он поздравил с днем рождения одного российского предпринимателя.

Для добровольцев-россиян День ветерана боевых действий — это один из важнейших праздников. Боевое содружество принимает участников войны на Донбассе, как своих близких, хотя государство до сих пор не дает добровольцам статуса ветерана боевых действий.

Некогда интересы добровольцев принялся отстаивать бывший глава правительства ДНР Александр Бородай. Он развил кипучую деятельность.

В среду добровольцы-россияне отмечали День ветеранов боевых действий. Александр Бородай этот праздник проигнорировал. Он выступил с обращением, в котором рассказал о коррупции в региональных подразделениях Союза добровольцев Донбасса.

Первое поздравительное обращение в новостях организации Бородая появилось только в пятницу. В ней поются дифирамбы Константину Малофееву.

Судя по всему, в последнее время Александр Бородай основательно охладел к идее защиты интересов добровольцев. В самый разгар коронавируса он уехал в Донецк реализовывать экономический проект.

Отсутствием поздравлени Бородая уже возмущаются сами добровольцы в разговорах с корреспондентом АН. Они же и обратили внимание на эту тему.

Справедливости ради, можно отметить, что на сайте СДД есть лишь новостная заметка датированная первым июля, в День ветеранов боевых действий. Она называется "Сегодня, 1 Июля, ежегодно отмечается День ветеранов боевых действий". Публикация с поздравлением предпринимателя названа: "Поздравляем с Днем Рождения Константина Малофеева!"