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Сержант полиции, раздававшая маски несогласным с поправками к Конституции: «Звездой себя не считаю»

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Сержант полиции, раздававшая маски несогласным с поправками к Конституции: «Звездой себя не считаю»
маски, pixabay.com

Сержант полиции Ирина Бодрова, которая 1 июля на Пушкинской площади раздавала защитные маски несогласным с поправками к Конституции, рассказала журналистам, почему совершила этот поступок.

Девушка-полицейский во время протестной акции подходила к гражданам и вежливо предлагала им маски, также она призывала беречь себя и своих близких. Эта история, запечатленная на видео, стремительно разнеслась по интернету и прославила героиню.

Позже выяснилось, что молодой женщине по имени Ирина Бодрова 23 года, она служит во 2-м оперативном полку. Девушка подчеркнула, что не чувствует себя ни звездой, ни знаменитостью, поскольку просто выполняла свою работу. 

Сержант полиции отметила, что для нее полной неожиданностью стал такой резонанс от ее действий. Бодрова уточнила, что 1 июля, она прибыла не место службы и увидела, что на улице находится множество людей без средств индивидуальной защиты. Девушку вызвал к себе командир полка и предложил раздать гражданам маски и перчатки, которые имелись в наличии в достаточном количестве. "Мне показалось это замечательной идеей", – заключила Ирина.

ЕТ

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