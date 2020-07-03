«Докажи, что её убили, покажи хоть одного свидетеля»: реакция Кадырова на гибель Мадины Умаевой возмутила общественность

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3 июля 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Medialeaks.ru

В середине июня по Чечне стали распространяться сообщения о смерти 23-летней Мадины Умаевой из Гудермеса. Муж Мадины Висхаджи Хамидов до смерти избил ее за то, что она потратила девять тысяч рублей из детского пособия на телевизор, вызвав этим недовольство свекрови. Несмотря на резонанс, многие, в том числе и правозащитники, не придали ситуации большого значения. А Рамзан Кадыров и вовсе попытался обвинить мать погибшей.

Мадина вышла замуж за Висхаджи Хамидова в 16 лет. В браке она родила троих детей. По словам родственниц Умаевой, в семье часто случались ссоры, девушка жаловалась, что муж ее бьет, и не раз пыталась от него уйти, но старшие родственники давили на нее, потому что «женщина должна быть замужем».

Семья умершей девушки уверена, что ее убили и именно поэтому похоронили в спешке ночью, даже не показав тело ближайшим родственникам. Родные мужа же утверждали, что у Мадины случился приступ эпилепсии и она упала с лестницы. По настоянию родственников, Следственный комитет Чечни назначил доследственную проверку информации об убийстве Умаевой мужем. 20 июня тело девушки эксгумировали для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Из-за резонанса, история Мадины Умаевой дошла даже до главы республики Рамзана Кадырова, который отреагировал на ситуацию жёстко и неоднозначно. В отрывке обращения, опубликованном телеграм-каналом IADAT, он очень грубо обращается к сестре убитой: «Твою сестру распотрошили. Все органы твоей сестры сняли и отправили на экспертизу. На 9 день, когда труп гниёт, её выкопали отправили в морг и разобрали. Вот в таком состоянии труп твоей сестры». Так грубо высказался Кадыров, доведя сестру погибшей до слёз.

На видео Кадыров также говорит, что погибшая девушка должна была цепляться за свой брак: «Когда замужем, бывают и споры, и ссоры, и бывает, что муж побивает. Ты просила меня помочь, – обратился он к матери Мадины. – Теперь докажи мне, что ее убили, покажи хоть одного свидетеля». В итоге дошло до того, что Хутмат Довлетмирзаева извинилась перед главой Чечни: «Я прошу прощения, что послушала всякие сплетни, прошу прощения у падишаха», – произнесла она на камеру.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова пообещала следить за ходом проверки, и если подтвердится, что Мадину Умаеву убил муж, сделать все, «чтобы справедливость восторжествовала». Но никаких подвижек в этом деле не произошло.

Сегодня правозащитники обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль это расследование. Обращение направили более 20 правозащитных организаций из России и Европы.

Но кто же одним из первых должен был выступить за справедливое и честное расследование? Многие ждали этого от главы Союза женщин России Екатерины Лаховой. Этого не произошло… Она обратила внимание Президента России Владимира Путина не на вопиющую историю Мадины Умаевой, а на…косвенное влияния мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей! «Да, пропаганды у нас не должно быть. Но у нас сегодня рекламные щиты вывешивают радужные, красивые вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое тоже называют “Радуга”», – заявила Лахова. По мнению главы Союза женщин России, радужное мороженое, как и любая другая продукция с изображением радуги, заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался в том числе на посольстве США в Москве.

Почему же так происходит? Почему главу Союза женщин России больше волнует мороженое, чем загубленная жизнь молодей девушки? Возможно не просто так многие говорят о том, что пока женские организации возглавляют такие женщины, светлого будущего у России не будет?