Правозащитница предложила вручать молодым россиянам томики Конституции вместе с паспортом

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3 июля 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Томики Конституции. Фото: сайт СПЧ

Член СПЧ Татьяна Мерзлякова на встрече президента с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию предложила главе государства организовать по всей стране вручение томиков Конституции вместе с паспортами молодым россиянам.

Мерзлякова напомнила, что идея с вручением томиков Конституции уже обсуждалась, и Путин ее одобрил.

Кроме этого, правозащитница предложила ввести единый урок Конституции, чтобы на разных площадках известные люди «рассказывали о главном документе страны».

«Сейчас это не просто основной закон, в Конституции еще и основные ценности, моральная составляющая», - сказала Мерзлякова.